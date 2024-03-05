"مدارس الطائف" تواصل احتفالها بيوم التأسيس باستعراض المنجزات الوطنية

احتفت مجموعة من مدارس البنين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بيوم التأسيس السعودي، وذلك بمجمع وادي محرم، بتنفيذ عددٍ من الفعاليات والمناشط على مستوى الإدارات والمكاتب والمدارس التابعة لها.
وانطلقت الفعاليات المتنوعة والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الثقافية في نفوس الطلاب، باستعراض المنجزات الوطنية وتاريخ المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة قرون وحتى وقتنا الحاضر، كما استعرضت الأكلات الشعبية، والسيارات القديمة والرسوم الوطنية، والأوبريت والأناشيد والعرضة السعودية.
وأبدى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اعتزاز وفخر جميع منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة بمناسبة يوم التأسيس الوطنية العميقة في معناها وفي أثرها العظيم في نفوس سائر المواطنين، معتزين بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة والتي تمثل رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الممتدة، فيها دروس متجددة لمعاني البذل والوفاء والعمل الجاد في البناء.
وأشاد "الغامدي" بالدور التربوي في الاحتفال بيوم التأسيس بتنفيذ هذه البرامج والفعاليات للتعريف بأهمية المناسبة ومشاركة الطلاب في هذه الفعاليات للاستشعار بالعمق التاريخي، وترسيخ الذكرى المجيدة في نفوسهم، مؤكداً أهمية شرح معاني الهوية البصرية لهذه المناسبة الغالية على قلوب الطلبة، وأيضاً ما تحمله من معانٍ جوهرية وتاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولة وعراقة الدولة السعودية، وتعزيزاً للقيم التي تمثل الثقافة السعودية والمبادئ التي أُسست الدولة عليها. مقدماً شكره للشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم النشاط على جهودهم.
حضر الاحتفاء مساعدا المدير العام للشؤون التعليمية والخدمات وعدد من مديري الإدارات والمكاتب. وجمع من مديري المدارس والطلاب ورواد النشاط.