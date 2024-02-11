أمير حائل يرأس الاجتماعَ الثاني لمجلس أمناء برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد للتنمية

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج عادل بن صالح آل الشيخ، أن الاجتماع عرض أهمّ إنجازات برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز للتنمية المجتمعية 2022 - 2023، كما ناقش تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، الذي يأتي بالتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد، ومبادرة تحسين مساكن المحتاجين في المرحلة الثانية، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة توفير الأجهزة التقنية للنزلاء في سجن المنطقة، وتقديم برامج تدريبية مهنية لأبناء الأسر المحتاجة، وتأسيس معامل حاسب آلي للنزيلات في سجن المنطقة، ومبادرة "قادة وقدوة" الذي تتبنّاه جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة بالمنطقة الشرقية، والموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع، واتخذت التوصيات اللازمة.