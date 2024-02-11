أمير حائل يرأس الاجتماعَ الثاني لمجلس أمناء برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد للتنمية

ترأس الأميرُ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة، اليوم؛ الاجتماعَ الثاني لمجلس أمناء برنامجه للتنمية المجتمعية، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.
واطّلع خلال ترؤُّسه الاجتماعَ على ما جرى إنجازه من برامج ومبادرات في المرحلة الأولى ومواصلة الجهود المستمرّة في تنفيذ المرحلة الثانية، مؤكّدًا أهميةَ تنمية القيادات من أبناء المجتمع وصقل مهاراتهم وتمكينهم وبناء شخصيتهم وقدراتهم لإيجاد قيادات مبدعة ومتميزة تحقّق التنمية المجتمعية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، موجّهًا بإقامة برامج واعدة يتطلّع إليها المجتمع.
وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج عادل بن صالح آل الشيخ، أن الاجتماع عرض أهمّ إنجازات برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز للتنمية المجتمعية 2022 - 2023، كما ناقش تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، الذي يأتي بالتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد، ومبادرة تحسين مساكن المحتاجين في المرحلة الثانية، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة توفير الأجهزة التقنية للنزلاء في سجن المنطقة، وتقديم برامج تدريبية مهنية لأبناء الأسر المحتاجة، وتأسيس معامل حاسب آلي للنزيلات في سجن المنطقة، ومبادرة "قادة وقدوة" الذي تتبنّاه جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة بالمنطقة الشرقية، والموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع، واتخذت التوصيات اللازمة.
حضر الاجتماعَ وكيلُ إمارة منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج عادل آل الشيخ، وأمينُ عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى الأنصاري، وأعضاء المجلس.