شاهد.. محافظ المجمعة يرعى احتفالات إدارة التعليم باليوم الوطني 94

رعى محافظ المجمعة سلطان بن سعد السديري، حفل إدارة التعليم بالمحافظة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 94، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك في مسرح الرئيس بالإدارة.
وكان في استقبال المحافظ فور وصوله مدير التعليم بالمجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، وعدد من قيادات الإدارة.
واطلع محافظ المجمعة، على ركن منجزات التعليم في عصر رؤية المملكة 2030، واستمع لشرح موجز من عبير الرحيمي، ثم توجه إلى مقر الحفل.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، كلمة ثمن رعاية محافظ المجمعة وتشريفه حفل الإدارة، ومشاركته لأبنائه وبناته الطلبة احتفالهم باليوم الوطني الـ 94.
وقال: إن الاحتفاء باليوم الوطني هو تجسيد لمشاعر الولاء والمحبة للوطن وقيادته، وتعزيز للهوية الوطنية وبناء للشخصية السعودية الطموح التي تعتز بماضيها وتعمل على رفعة بلادها في كل المجالات نفخر بوطننا ومؤسس هذا الكيان العظيم، وما وصل إليه من تقدم وتطور وازدهار.
عقب ذلك ألقى المشرف التربوي بالإدارة هشام السليمان، قصيدة وطنية، ثم شاهد الحضور فيلمًا مرئيًا، بعنوان "نحلم ونحقق" من سيناريو عبدالعزيز الفايز وإخراج عثمان الربيعة.
تلا ذلك أوبريت وطني بعنوان: "إيش" معنى وطن، من كلمات عبدالعزيز الفايز، بمشاركة طلاب وطالبات المحافظة، ثم شارك محافظ المجمعة في تكريم "فرقة الصقور للفنون الشعبية" لمشاركتها في الحفل، كما تسلم محافظ المجمعة هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وفي ختام الحفل شارك محافظ المجمعة ومدير التعليم وعدد من الضيوف الطلاب في العرضة السعودية.
قدم الحفل الطالب نواف العبد الكريم، وحضره عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأعيان وقيادات التعليم ومنسوبي الإدارة ومديري ومديرات المدارس وعدد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.