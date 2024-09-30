شاهد.. محافظ المجمعة يرعى احتفالات إدارة التعليم باليوم الوطني 94

وقال: إن الاحتفاء باليوم الوطني هو تجسيد لمشاعر الولاء والمحبة للوطن وقيادته، وتعزيز للهوية الوطنية وبناء للشخصية السعودية الطموح التي تعتز بماضيها وتعمل على رفعة بلادها في كل المجالات نفخر بوطننا ومؤسس هذا الكيان العظيم، وما وصل إليه من تقدم وتطور وازدهار.