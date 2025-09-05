أمانة حفر الباطن تبدأ إنشاء حديقة جديدة بحي الفيصلية

كشفت أمانة محافظة حفر الباطن عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء حديقة جديدة بحي الفيصلية، ضمن جهودها لزيادة الرقعة الخضراء داخل الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية الهادفة إلى توفير بيئة حضرية أكثر حيوية وجاذبية، مشيرة إلى أن الحديقة ستسهم في إيجاد متنفس طبيعي للأهالي، إضافة إلى دورها في رفع مستوى الخدمات الترفيهية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
وأكدت الأمانة أنها تعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، بما يعكس حرصها على الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات البلدية، وتلبية احتياجات السكان لبيئة سكنية أفضل.