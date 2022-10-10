"حياتنا" تختتم فعالية "أنت تهمنا" في اليوم العالمي للصحة النفسية

اختتمت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، مساء أمس، فعالية "أنت تهمنا" بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، التي استمرت يومي الجمعة والسبت في مجمع The Zone في مدينة الرياض.
افتُتِحت الفعالية بحضور عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الدكتور سلطان الزهراني، وعضو مجلس الإدارة سارة السكيري، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين وعدد كبير من الزوار.
وتهدف الفعالية إلى توعية المجتمع ببعض الأمراض النفسية وكيفية الوقاية منها؛ حيث تميزت الأركان بالتنوع بتقسيم الأمراض والأعراض النفسية وتوعية الزوار بأعراضها والوقاية منها، كما قدّم المعرض مرسمًا وركنًا ترفيهيًّا للأطفال.
وتسعى جمعية "حياتنا" لتحقيق أهدافها في التوعية والتثقيف الصحي؛ تحقيقًا لرؤية 2030 من خلال تقديمها للمعارض والأركان التوعوية المتميزة.