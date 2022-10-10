"حياتنا" تختتم فعالية "أنت تهمنا" في اليوم العالمي للصحة النفسية

وتهدف الفعالية إلى توعية المجتمع ببعض الأمراض النفسية وكيفية الوقاية منها؛ حيث تميزت الأركان بالتنوع بتقسيم الأمراض والأعراض النفسية وتوعية الزوار بأعراضها والوقاية منها، كما قدّم المعرض مرسمًا وركنًا ترفيهيًّا للأطفال.