"محافظ ضرماء" يرعى فعاليات "ملتقى الرياض الأول لنوادر الأغنام الحَرّية"

بدأت الفعاليات بحفلٍ خطابي، ثم تجوّل المحافظ على نوادر الأصناف المحلية من الأغنام الحَرّية والفعاليات المصاحبة للملتقى، وعبّر عن شكره لولاة الأمر على إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعزّز من تطوير السلالات المحلية من الأغنام كماً وكيفاً، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.