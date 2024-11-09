"محافظ ضرماء" يرعى فعاليات "ملتقى الرياض الأول لنوادر الأغنام الحَرّية"

برعاية محافظ ضرماء المكلّف هزاع بن ناصر بن قرملة؛ افتتحت فعاليات ملتقى الرياض الأول لنوادر الأغنام الحَرّية بمحافظة ضرماء، بمشاركة مديري ورؤساء الجهات الحكومية والأهلية وسط حضورٍ كثيفٍ من مُربي ومُلاك وهواة هذا الصنف من الأغنام من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
بدأت الفعاليات بحفلٍ خطابي، ثم تجوّل المحافظ على نوادر الأصناف المحلية من الأغنام الحَرّية والفعاليات المصاحبة للملتقى، وعبّر عن شكره لولاة الأمر على إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعزّز من تطوير السلالات المحلية من الأغنام كماً وكيفاً، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
من جانبه، أكّد مدير مكتب الوزارة بمحافظة ضرماء الدكتور فهد بن عايض بن محيا؛ أن هذه الملتقيات تسهم في نشر ثقافة جودة الإنتاج كمخرجاتٍ لعوائد اقتصادية مربحة للمُربين، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الملتقى دليلٌ على الشراكة الفعّالة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص.
وفي ختام الملتقى سلَّم محافظ ضرماء الهدايا المقدَّمة من مؤسسة نوادر الصنف للمزادات للجهات الحكومية والأهلية والأفراد المساهمين في نجاح الملتقى.