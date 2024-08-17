"الكشافة العربية السعودية" تبدأ مُشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية؛ مُشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43، الذي بدأ فعاليّاته اليوم السبت بالقاهرة؛ حيث يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، بمُشاركة أكثر من 2000 منتمٍ للحركة الكشفية يمثلون 176 دولة ويستمر حتى 23 أغسطس الحالي.
وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، ومن أهمها السلام والاستدامة وقيادة الشباب وحقوق الإنسان والتعليم غير الرسمي، بهدف إلهام قيادة الجمعيات الكشفية الوطنية من خلال المحادثات الرئيسة وجلسات ورش العمل التي سيشهدها المؤتمر.
وتُشارك الكشافة السعودية خلال المؤتمر بمعرض كشفي يُجسد النهضة الكشفية في المملكة، كما سيشارك الوفد في اليوم العالمي لتبادل الثقافات الذي تعرض فيه الدول المشاركة نماذج من العادات والتقاليد في تلك البلدان؛ وستقدم الجمعية خلاصة تجربتها في العديد من محاور المؤتمر خلال ورش العمل.
وسيتخذ المؤتمر خلال انعقاده عددًا من القرارات التي ستوجه الحركة الكشفية خلال الفترة الثلاثية القادمة التي تستمر لثلاث سنوات وما بعدها؛ كما سيتم انتخاب أعضاء اللجنة الكشفية العالمية القادمة، واختيار المستضيفين للأحداث الكشفية العالمية القادمة، بما في ذلك المؤتمر الكشفي العالمي الرابع والأربعين عام 2027، والمناظرة الكشفية العالمية السابعة عشرة عام 2029، والمخيم الكشفي العالمي السابع والعشرين عام 2031.
ويُشارك في المؤتمر شركاء من المنظمات الدولية، ومن أهمها منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الوليد للأعمال الخيرية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونيسيف، والجمعية العالمية للمرشدات والكشافة، ومنظمة الجيل غير المحدود، ومؤسسة اقتصاد التعلم، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذين يُسهمون جميعًا في برنامج المؤتمر.