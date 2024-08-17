"الكشافة العربية السعودية" تبدأ مُشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43

وسيتخذ المؤتمر خلال انعقاده عددًا من القرارات التي ستوجه الحركة الكشفية خلال الفترة الثلاثية القادمة التي تستمر لثلاث سنوات وما بعدها؛ كما سيتم انتخاب أعضاء اللجنة الكشفية العالمية القادمة، واختيار المستضيفين للأحداث الكشفية العالمية القادمة، بما في ذلك المؤتمر الكشفي العالمي الرابع والأربعين عام 2027، والمناظرة الكشفية العالمية السابعة عشرة عام 2029، والمخيم الكشفي العالمي السابع والعشرين عام 2031.