رئيس بلدية محافظة محايل: يوم التأسيس يوم خالد في ذاكرة كل سعودي

وأكد رئيس بلدية محايل أن يوم التأسيس سيبقى -بإذن الله- يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي، واعتزازًا وفخرًا بجذور هذه الدولة المباركة، واستذكارًا لتاريخها العريق.