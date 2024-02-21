رئيس بلدية محافظة محايل: يوم التأسيس يوم خالد في ذاكرة كل سعودي

رفع رئيس بلدية محافظة محايل أحمد بن عامر العربي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة التي توافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.
وقال إنه منذ إعلان الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحّدها وأسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الوحدة والتنمية والبناء، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
وأكد رئيس بلدية محايل أن يوم التأسيس سيبقى -بإذن الله- يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي، واعتزازًا وفخرًا بجذور هذه الدولة المباركة، واستذكارًا لتاريخها العريق.
وبيّن العربي أن التهنئة باسمه واسم زملائه في بلدية محايل داعيًا الله بأن يحفظ مملكتنا الغالية من كل مكروه.