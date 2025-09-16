فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

تقدم مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خليل مخشع، المتبرعين في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم من موظفي الفرع، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وانطلقت الحملة أمس الاثنين وتستمر أربعة أيام، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.