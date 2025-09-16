فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم
تقدم مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خليل مخشع، المتبرعين في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم من موظفي الفرع، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وانطلقت الحملة أمس الاثنين وتستمر أربعة أيام، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي والإسهام في تلبية احتياجات بنوك الدم بالمنطقة، في إطار المبادرات الوطنية الداعمة للصحة العامة وجودة الحياة.
وأكد مخشع أن مثل هذه المبادرات تسهم في إنقاذ الأرواح وترسيخ قيم العطاء، مشددًا على أن الحملة تأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على تعزيز المبادرات الإنسانية والصحية وتشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة.
ورفع مدير فرع الوزارة شكره وتقديره للقيادة على ما توليه من دعم لمبادرات العمل الإنساني، مؤكدًا استمرار الفروع في المشاركة بالمبادرات الوطنية التي تعزز روح التكافل والعطاء وتخدم المجتمع.