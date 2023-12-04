"بلدية تيماء" تستهدف تدريب 160 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين

وبيّن أن الدورات المُقامة تستهدف 160 موظفًا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية؛ مشيرًا إلى أن الدورات هي: دورة التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، وتطوير مهارات المستشارين في الإدارة الاستراتيجية، واستخدام الأهداف والنتائج الرئيسية، ومهارات بناء مؤشرات سلاسل الإمداد والمشتريات واللوجستيات scm، والسلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير osha مكافحة الحرائق والإطفاء، وتطور مهارات مشرف أمن وسلامة الإدارة وتقييم المخاطر، وأخصائي الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية، وإدارة الأداء الوظيفي.