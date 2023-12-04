"بلدية تيماء" تستهدف تدريب 160 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين

نظّمت إدارة الموارد البشرية ببلدية محافظة تيماء، بالتعاون مع شركة متطورة للتدريب، في المركز الحضاري، دورةً تدريبية لعدد من موظفي البلدية تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي"، استمرارًا لجهودها كأول بلدية في المنطقة تدرب أكثر من 120 موظفًا، شَمِلَ الرسميين وبند الأجور.
وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، أن هذه الدورة هي باكورة الدورات التدريبية ضمن خطة التدريب التي تهدف إلى تطوير الكادر الوظيفي، وتحسين الأداء المؤسسي.
وبيّن أن الدورات المُقامة تستهدف 160 موظفًا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية؛ مشيرًا إلى أن الدورات هي: دورة التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، وتطوير مهارات المستشارين في الإدارة الاستراتيجية، واستخدام الأهداف والنتائج الرئيسية، ومهارات بناء مؤشرات سلاسل الإمداد والمشتريات واللوجستيات scm، والسلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير osha مكافحة الحرائق والإطفاء، وتطور مهارات مشرف أمن وسلامة الإدارة وتقييم المخاطر، وأخصائي الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية، وإدارة الأداء الوظيفي.
ولفت إلى أهمية استفادة المتدربين من مخرجات هذه الدورات بما يمكّنهم من تطبيقها على الواقع العملي، وفي إعادة صياغة لمخططات البلدية الطموحة وأهدافها في ضوء توجيهات أمين المنطقة المهندس حسام اليوسف.