250 ألف طالب بالطائف يستفيدون من الفعاليات التوعوية لأسبوع المرور الخليجي

واستعرضت مدارس تعليم الطائف أبرز فعالياتها، وأنشطتها التوعوية والتثقيفية في مجال السلامة المرورية المنفذة، والهادفة لحماية المجتمع التعليمي من مخاطر الحوادث المرورية، وتعريفهم بالآداب المرورية عبر حساباتها الرسمية على منصة x، التي استفاد منها أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى ما حواه الركن في معرض مرور الطائف من إرشادات وفيديوهات توعوية، إضافة إلى هدايا تذكارية للزوار.