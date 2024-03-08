250 ألف طالب بالطائف يستفيدون من الفعاليات التوعوية لأسبوع المرور الخليجي

استفاد أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في الطائف من الفعاليات التوعوية المقدمة خلال أسبوع المرور الخليجي تحت شعار "قيادة بدون هاتف".
وفي التفاصيل، شاركت الإدارة العامة للتعليم في فعاليات أسبوع المرور الخليجي، وذلك عبر ركن تعريفي في المعرض المروري، نفَّذته الشؤون التعليمية - إدارة الأداء التعليمي - قسم النشاط الطلابي (مدارس صفوة الطليعة الأهلية)، ونظمه مرور المحافظة.
واستعرضت مدارس تعليم الطائف أبرز فعالياتها، وأنشطتها التوعوية والتثقيفية في مجال السلامة المرورية المنفذة، والهادفة لحماية المجتمع التعليمي من مخاطر الحوادث المرورية، وتعريفهم بالآداب المرورية عبر حساباتها الرسمية على منصة x، التي استفاد منها أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى ما حواه الركن في معرض مرور الطائف من إرشادات وفيديوهات توعوية، إضافة إلى هدايا تذكارية للزوار.
وفي هذا الصدد أكد المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة تسعى من خلال مشاركتها لتحقيق أهداف فعاليات أسبوع المرور، ونشر الوعي والثقافة المرورية؛ للحد من المخالفات، ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى سائقي المركبات، وتوعية منسوبي المجتمع التعليمي وأفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية، وآثارها السلبية.
يُذكر أن أكثر من 1700 مدرسة في تعليم الطائف نفّذت فعاليات تثقيفية في أسبوع الدفاع المدني تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم"؛ بهدف رفع الوعي، وتعزيز مفهوم السلامة لدى الطلبة، وتعزيز السلامة المرورية لدى منسوبي المجتمع التعليمي.