الرياض.. "لأجلهم" تُعلن تفاصيل ملتقاها السنوي في نسخته السادسة غدًا

تعقد جمعية لأجلهم غدًا الاثنين مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان الملتقى السنوي السادس لأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "التعليم الجيد"، الذي سيقام خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2024، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات ذوي الإعاقة في المدينة المنورة، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
وسيُعقد المؤتمر الصحفي بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم، الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر ال سعود؛ لاستعراض أهم محاور المؤتمر، وأبرز المشاركين فيه، وأهم العناوين التي سيتم مناقشتها في الملتقى السنوي السادس.
وسيسعى الملتقى السنوي السادس إلى تحسين الاتجاهات الحديثة لذوي الإعاقة منطلقًا من دور الملتقى في إبراز المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة مستقبلاً؛ لتحسين جودة حياتهم، وإبراز أهم قضايا ذوي الإعاقة ومصالحهم، وتطوير موارد القوى البشرية من ذوي الإعاقة.
يُشار إلى أن جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تأسست انطلاقًا من فكرة تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وهي جمعية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعمل على تحقيق مجموعة أهداف حيوية لذوي الإعاقة، من أبرزها: تعزيز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل وإعداد وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات نوعية وترفيهية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات نوعية وترفيهية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات ذوي الإعاقة، وتحقيق رضاهم، وتطوير الأبحاث والدراسات والإصدارات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المالي والعيني للأشخاص ذوي الإعاقة.