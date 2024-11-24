الرياض.. "لأجلهم" تُعلن تفاصيل ملتقاها السنوي في نسخته السادسة غدًا

يُشار إلى أن جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تأسست انطلاقًا من فكرة تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وهي جمعية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعمل على تحقيق مجموعة أهداف حيوية لذوي الإعاقة، من أبرزها: تعزيز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل وإعداد وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات نوعية وترفيهية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات نوعية وترفيهية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات ذوي الإعاقة، وتحقيق رضاهم، وتطوير الأبحاث والدراسات والإصدارات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المالي والعيني للأشخاص ذوي الإعاقة.