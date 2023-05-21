احتفالًا باليوم العالمي لطبيب الأسرة.. "صحة حائل" تنظّم ركنًا توعويًّا لتعزيز الصحة العامة

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أمس، الركنَ التوعوي الخاص بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لطبيب الأسرة، بالتعاون مع مستشفى "سلامات" الطبي، وأمانة المنطقة في منتزه وممشى الفجر، والذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وتثقيف المجتمع بأهمية دور طبيب الأسرة، بمشاركة وحضور عدد من أطباء الأسرة والمهتمين.
وقال الشمري: نحتفي اليوم باليوم العالمي لطب الأسرة، الذي يُعتبر أحد أهم تخصصات الطب التي تُعنى بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، كما يُعد هذا التخصص أحد أركان برنامج التحول الصحي الأساسية، وتقدم من خلاله الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية؛ لمنع حدوث الأمراض، واكتشافها والسيطرة عليها بشكل مبكر؛ مثمنًا جهود الزملاء والزميلات أطباء الأسرة في تعزيز الصحة ودعم نمط الحياة الصحي.
بدورها أوضحت المشرفة على ركن طب الأسرة الدكتورة سامية المحمادي استشارية طب الأسرة وأخصائية طب نمط الحياة؛ أن الجميع عَمِلَ على أن يكون اليوم العالمي لطبيب الأسرة يومًا استثنائيًّا وتثقيفيًّا عن دور طبيب الأسرة والخدمات الصحية التي يقدمها؛ لذا كانت الفعالية بالتعاون مع عدة جهات لإيصال صوت طب الأسرة الذي هو قلب التحول الصحي لكافة أفراد المجتمع.
وأضافت "المحمادي": "ولأن نموذج الرعاية الجديد هو واحد من أولى خطوات هذا التحول والذي يبدأ من الرعاية الصحية الأولية؛ لذا جاءت أهمية تفعيل هذا اليوم للتوعية بدور طبيب الأسرة في رعاية المجتمع بكامل جوانبه الجسدية والنفسية والاجتماعية".
الجدير بالذكر أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي لطبيب الأسرة؛ حيث خصصت منظمة الصحة العالمية يومًا عالميًّا للاحتفال بطبيب الأسرة في اليوم التاسع عشر من شهر مايو من كل عام؛ ابتداءً من عام 2013م.. ويأتي ذلك لأهمية هذا التخصص ودوره الكبير في خدمة المجتمع من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية.