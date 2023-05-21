احتفالًا باليوم العالمي لطبيب الأسرة.. "صحة حائل" تنظّم ركنًا توعويًّا لتعزيز الصحة العامة

الجدير بالذكر أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي لطبيب الأسرة؛ حيث خصصت منظمة الصحة العالمية يومًا عالميًّا للاحتفال بطبيب الأسرة في اليوم التاسع عشر من شهر مايو من كل عام؛ ابتداءً من عام 2013م.. ويأتي ذلك لأهمية هذا التخصص ودوره الكبير في خدمة المجتمع من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية.