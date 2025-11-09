جمعية "سيل" توزع 11,136 عبوة ماء في معرض العطور بالخرج توعيةً بأهميته الصحية

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، عبدالله بن راشد الغريب، أن الهدف من المشاركة هو تقديم تجربة ممتعة وتثقيفية في آن واحد، مضيفًا: "كما نستمتع بروائح العطور، نريد أن يشعر كل زائر بأهمية الماء وتأثيره على صحتنا وحياتنا اليومية".