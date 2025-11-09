جمعية "سيل" توزع 11,136 عبوة ماء في معرض العطور بالخرج توعيةً بأهميته الصحية

شاركت جمعية سيل "ماء ونماء" مؤخرًا في معرض العطور بمحافظة الخرج، حيث قدّمت تجربة توعوية مميزة جمعت بين عبق العطور الفوّاحة وأهمية شرب الماء والمحافظة عليه.
واستمتع الزوار بـ"نفحات من العطور" التي رافقتها رسائل توعوية من الجمعية حول أهمية الماء في حياة الإنسان، ودوره في تعزيز الصحة والطاقة اليومية، حيث بلغ عدد الزوار 11,136 زائرًا، وتم توزيع أكثر من 11,136 عبوة ماء مرفقة بنصائح صحية بسيطة وسهلة التطبيق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، عبدالله بن راشد الغريب، أن الهدف من المشاركة هو تقديم تجربة ممتعة وتثقيفية في آن واحد، مضيفًا: "كما نستمتع بروائح العطور، نريد أن يشعر كل زائر بأهمية الماء وتأثيره على صحتنا وحياتنا اليومية".
وتأتي هذه المشاركة ضمن الحملة الوطنية للجمعية للتوعية بأهمية الماء والمحافظة عليه، والتي تهدف إلى نشر ثقافة شرب الماء وتعزيز الوعي الصحي لدى مختلف فئات المجتمع.