انطلاق فعاليات نادي "كفيف" الصيفي .. الأحد المقبل

فيما يشتمل المحور الترفيهي، على دورات في تعليم السباحة، وإقامة فعاليات رياضية، وألعاب محببة لنفوسهم مثل كرة الهدف، والتنس، وأنشطة في اللياقة البدنية، بالإضافة إلى منافسات في الألعاب اليدوية كـ"الدومينو" والبلوت.