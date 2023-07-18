انطلاق فعاليات نادي "كفيف" الصيفي .. الأحد المقبل

تطلق جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، الأحد المقبل، نادي كفيف الصيفي للجنسين، بمعدل يومين للرجال ويومين للنساء من كل أسبوع.
ويهدف النادي الصيفي الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى استثمار أوقات ذوي الإعاقة البصرية، وتمكينهم من ممارسة أنشطة ثقافية وترفيهية تصقل مهاراتهم وتثري معارفهم وقدراتهم.
وقال مدير الجمعية عبدالرحمن الباهلي: إن النادي الصيفي لهذا العام يتميز بأنشطة متعددة منها المحور الثقافي، الذي تقدم فيه 12 ندوة ثقافية، تتضمن الجوانب الدينية، والاجتماعية، والصحية.
فيما يشتمل المحور الترفيهي، على دورات في تعليم السباحة، وإقامة فعاليات رياضية، وألعاب محببة لنفوسهم مثل كرة الهدف، والتنس، وأنشطة في اللياقة البدنية، بالإضافة إلى منافسات في الألعاب اليدوية كـ"الدومينو" والبلوت.
وأضاف "الباهلي": كما تشمل الفعاليات التي سيشارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات زيارات لمعالم تاريخية، ووجهات ومراكز ثقافية في مدينة الرياض، مثل: مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، والدرعية، ومتحف الطيران، وشركة المراعي وغيرها.
وأشار إلى تنظيم مسابقات ثقافية تتضمن جوائز قيمة للفائزين، موضحًا أن عدد المشاركين في هذا البرنامج بلغ 120 من الذكور والإناث.
يذكر أن الجمعية تحرص على إقامة نادي "كفيف" الصيفي كل عام، حرصًا منها على تأكيد رسالتها الرامية إلى تقديم برامج وخدمات تنموية وتوعوية واستشارية تزيد من إنتاجية ذوي الإعاقة البصرية.