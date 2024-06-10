محافظ الليث يؤكد جاهزية ميقات يلملم لاستقبال الحجيج

والتقى عمران بن حسن الزهراني، خلال جولته بالفرق الكشفية من إدارة التعليم بالمحافظة ونادي الليث الرياضي، المشاركة في أعمال موسم الحج، واستمع لشرحٍ موجز للمهام والواجبات التي يؤديها أفراد الكشافة، بجانب القطاعات الأخرى، بمشاركة 127 كشافًا وقائدًا كشفيًا.