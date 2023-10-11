اعتماد زمالة "طب الأمراض الجلدية" ودبلوم "تمريض العناية القلبية" بمستشفى الملك فهد بالباحة

يأتي ذلك بعد التطوير الشامل الذي شهده المستشفى في السنوات الأخيرة كتطوير مركز القلب، التوسع في أسرة العناية المركزة، تطوير جراحات اليوم الواحد بسعة 29 سريرًا، وربط وأتمتة النظام الإلكتروني الطبي في قسم المختبر والأشعّة والصيدلية، ومبادرة الاتصال المرئي مع قسم الطوارئ على مدار الساعة للسكتات الدماغية، وتقليص جميع الحالات الباردة وتحسين إجراءات الفرز وأداء الفريق الطبي بقسم الطوارئ، وافتتاح عيادة التخصصات المتعددة بمركز الغدد الصماء والسكري، والذي كان لها الأثر لتجنب عمليات البتر للعديد من الحالات، وتشغيل العناية المركزة للأطفال بطاقة سريرية سعة 10 أسرة، وتقليل قوائم الانتظار بالعيادات، وفتح تخصصات جديدة؛ منها الأشعة التداخلية، وعيادة العقم، والفحص المبكّر للأورام والتخاطب ومناظير الجهاز الهضمي للأطفال، كما حصل المستشفى على العديد من الاعتمادات المحلية والعالمية.