محافظ شقراء يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الـ6 لبيعة ولي العهد

وأضاف: نتشرّف ونحن تغمرنا السعادة والغبطة والاعتزاز بأن نجدد البيعة والولاء لسمو سيدي ولي العهد، سائلين الله عز وجل دوام الخير على هذه البلاد الغالية في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.