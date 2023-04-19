محافظ شقراء يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى الـ6 لبيعة ولي العهد

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال البواردي: أتشرف بأن أرفع خالص التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لولاية العهد والبيعة.
وأضاف: نتشرّف ونحن تغمرنا السعادة والغبطة والاعتزاز بأن نجدد البيعة والولاء لسمو سيدي ولي العهد، سائلين الله عز وجل دوام الخير على هذه البلاد الغالية في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.