"تعليم الطائف" يطلق فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار "عطاء وطن"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف احتفاء مدارس المحافظة بيوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار (عطاء وطن)، وذلك برعاية المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي احتوى على عدد من البرامج المتنوعة المصاحبة لهذه المناسبة، وتُفعل سنويًا في الخامس من ديسمبر لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ أثره في التنمية الوطنية المستدامة.
وشهد الدكتور الغامدي الفعالية التي استضافها مجمع وادي محرم التعليمي، حيث اشتملت على عدد من الفقرات الهادفة، من أبرزها استعراض كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- عن التطوع، كما تضمن الحفل أوبريت “ملك ومملكة” الذي قدّمه طلاب المجمع، مجسدين من خلاله قيم العطاء والانتماء الوطني، إضافة إلى إلقاء قصيدة شعرية تناولت أهمية التطوع ودوره في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.
كما تجوّل الدكتور الغامدي في المعرض المصاحب الذي احتوى على أركان متخصصة تستعرض مبادرات الطلاب التطوعية، ومشاركاتهم المتنوعة في خدمة الوطن، وما قدموه من جهود في عدة مجالات تشمل البيئة، والصحة، والمساندة المجتمعية، وكرّم منسوبي المدرسة وطلابها ممن حققوا ساعات تطوعية تجاوزت 1000 ساعة، حيث يُعتبرون نموذجًا مشرفًا في المجتمع التعليمي من خلال هذا الدور العظيم في التطوع.
وفي إطار تعزيز العمل التطوعي والقدوة الميدانية، شارك الدكتور الغامدي الطلاب في زراعة شتلات نباتية في حديقة المجمع، تأكيدًا على أهمية مشاركة الجميع في الأعمال التي تسهم في تحسين البيئة المدرسية وترسيخ قيمة المبادرة.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي في هذه المناسبة أن يوم التطوع السعودي والعالمي يمثل محطة سنوية مهمة لتعزيز القيم الوطنية النبيلة لدى الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الإدارة تحرص على تقديم برامج نوعية تُنمّي روح المسؤولية الاجتماعية، وتدعم مهارات العمل الجماعي، وتُهيئ جيلاً واعيًا يسهم بفاعلية في مسيرة التنمية.
وأضاف الدكتور الغامدي: “نفتخر بما يقدمه أبناؤنا من مبادرات متميزة تعكس وعيهم وحبهم لوطنهم، ونسعى دائمًا لتمكينهم من ممارسة التطوع كقيمة وسلوك يومي”.