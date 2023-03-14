"التزيين النسائي".. ملتقى توعوي تثقيفي لملاك الصالونات النسائية بمكة

ويهدف الملتقى الذي تنفذه إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية، التعريف بأهم الاشتراطات وأحدث التعديلات على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، إلى جانب المحافظة على سلامة وصحة المستفيدات عند تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الإضافية الموجودة في موقع خدمات التزيين النسائي ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.