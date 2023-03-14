"التزيين النسائي".. ملتقى توعوي تثقيفي لملاك الصالونات النسائية بمكة

تعتزم وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية- إقامة ملتقى توعوي وتثقيفي لملاك الصالونات النسائية غدًا الأربعاء بمقر مسرح أمانة العاصمة المقدسة.
ويهدف الملتقى الذي تنفذه إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية، التعريف بأهم الاشتراطات وأحدث التعديلات على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، إلى جانب المحافظة على سلامة وصحة المستفيدات عند تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الإضافية الموجودة في موقع خدمات التزيين النسائي ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.
وسيُعقد الملتقى عند تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم غد الأربعاء، ويستمر لمدة ساعة، في مقر مسرح أمانة العاصمة المقدسة.
وتشمل فعالياتُ اللقاء محورَ التعديلات على ضوابط ممارسة النشاط، ومتطلبات الترخيص، وخصوصية النشاط، والاشتراطات الفنية والصحية والتجهيزات، بالإضافة إلى محور الاعتراض على المخالفات البلدية.
وأهابت إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية، بملاك الصالونات النسائية بالعاصمة المقدسة، الاستفادة من الملتقى التوعوي التثقيفي، الذي يرفع من مستوى الوعي بأهم الضوابط والاشتراطات البلدية لممارسة نشاط التزيين النسائي؛ مما يحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لأمانة العاصمة المقدسة في تطوير الخدمات البلدية وتقديمها بجودة عالية، وتوفير بيئة حضرية معززة للمسؤولية المجتمعية.