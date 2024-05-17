"وقاء مكة" يعزز دوره في وقاية النباتات بمهرجان المانجو الـ 13 بالقنفذة

وفي التفاصيل، يسلط جناح "وقاء" بالمهرجان الضوء على الأدوار التي يقدمها المركز في الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية إلى جانب دور المختصين بوحدة وقاء بالقنفذة في رفع مستوى الوعي لدى الزوار بالأساليب الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية والمواشي التي تزخر بها محافظة القنفذة من مخاطر الآفات والأمراض وسبل الحد من انتشارها فيما يصاحب الجناح طيلة أيام المهرجان توزيع الهدايا المتنوعة على الزوار.