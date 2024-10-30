أمير تبوك ينوه بجهود منسوبي الإمارة لتحقيق التميز وخدمة الوطن والمواطن

نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات ، كذلك الريادة والتميز بين إمارات المناطق والتي كان هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمقيم .
جاء ذلك خلال لقاءه بديوان الإمارة اليوم ، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك،وكلاء الإمارة المساعدين، ومدراء العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الإمارة .
وحث أمير المنطقة تبوك الجميع على بذل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - داعيا في ختام اللقاء المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة .