أمير تبوك ينوه بجهود منسوبي الإمارة لتحقيق التميز وخدمة الوطن والمواطن

نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات ، كذلك الريادة والتميز بين إمارات المناطق والتي كان هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمقيم .