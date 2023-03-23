"إرادة الرياض" يحدد مواعيد العمل خلال شهر رمضان

وذكر المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن مواعيد العمل في العيادات الخارجية خلال شهر رمضان المبارك؛ ستكون على فترتين (صباحية ومسائية)، من الأحد إلى الأربعاء؛ حيث ستكون الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءً إلى الثانية عشرة منتصف الليل؛ فيما تم تخصيص يوم الخميس لعمل اللجان الطبية، وسيكون عمل العيادات الخارجية للأطفال خلال فترة واحدة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.