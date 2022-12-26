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"بيئة الزلفي" تستعرض مبادراتها وأبرز منجزاتها في "معرض المدينة الصحية"

"السلمان": نسعى إلى التوعية بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
جانب من زيارة وفد منظمة الصحة العالمية للمعرض الدائم بالزلفي
جانب من زيارة وفد منظمة الصحة العالمية للمعرض الدائم بالزلفي
سبق
سبق

استعرض مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الزلفي، أبرز مبادراته البيئية وإنجازاته، وذلك خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية للمعرض الدائم لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.

واستمع وفد منظمة الصحة العالمية إلى شرح وافٍ من المشرفين على ركن البيئة عبدالله الهزاني ويزيد الرشيد، عن مبادرات المكتب البيئية وبرامجه المستقبلية.

وقال مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان: "نسعى من خلال مشاركتنا بمعرض برنامج مدينة الزلفي الصحية إلى تعزيز الجهود والتعاون لمواجهة التحديات البيئية والتوعية بأهميتها لحماية البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها، منطلقين من رؤية الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م بمتابعة ودعم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء".

محافظة الزلفي
وزارة البيئة والمياه والزراعة
منظمة الصحة العالمية

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