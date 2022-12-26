"بيئة الزلفي" تستعرض مبادراتها وأبرز منجزاتها في "معرض المدينة الصحية"

استعرض مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الزلفي، أبرز مبادراته البيئية وإنجازاته، وذلك خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية للمعرض الدائم لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.
واستمع وفد منظمة الصحة العالمية إلى شرح وافٍ من المشرفين على ركن البيئة عبدالله الهزاني ويزيد الرشيد، عن مبادرات المكتب البيئية وبرامجه المستقبلية.
وقال مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان: "نسعى من خلال مشاركتنا بمعرض برنامج مدينة الزلفي الصحية إلى تعزيز الجهود والتعاون لمواجهة التحديات البيئية والتوعية بأهميتها لحماية البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها، منطلقين من رؤية الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م بمتابعة ودعم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء".