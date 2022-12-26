"بيئة الزلفي" تستعرض مبادراتها وأبرز منجزاتها في "معرض المدينة الصحية"

وقال مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان: "نسعى من خلال مشاركتنا بمعرض برنامج مدينة الزلفي الصحية إلى تعزيز الجهود والتعاون لمواجهة التحديات البيئية والتوعية بأهميتها لحماية البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها، منطلقين من رؤية الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م بمتابعة ودعم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء".