"بناء" توقع اتفاقية مع "اليمامة" لإلحاق مستفيديها ببرامج تدريبية تنتهي بالتوظيف

وقعت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات وذلك على هامش معرض وظائف 2022 الذي دشنه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، يوم الاثنين الماضي ونظمته غرفة الشرقية.
وتفصيلاً، تضمنت الاتفاقية دعم الشركة للجمعية من خلال عقد شراكات مع معاهد متخصصة وإلحاق المستفيدين المؤهلين الذين ترعاهم الجمعية ببرامج تدريبية منتهية بالتوظيف.
ووقع الاتفاقية عن جمعية بناء المدير العام عبدالله الخالدي وعن شركة اليمامة مدير المسؤولية الاجتماعية محمد الخالدي.
وأوضح مدير جمعية بناء عبدالله الخالدي أن الاتفاقية تأتي بتوجيهات من مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم الأمير تركي بن محمد بن فهد - عضو مجلس الوزراء - في تحسين حياة الأيتام وأسرهم وتمكينهم وخلق فرص تأهيل وتوظيف لهم، حيث تضمنت الاتفاقية توفير عدد من الفرص الوظيفية المناسبة لمستفيدي الجمعية والمسجلين لديها بالشركة، كما تضمنت التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار المجتمعي لتمكين المستفيدين المسجلين لدى الجمعية.
وأكد "الخالدي" على دور القطاع الخاص في دعم الجمعية وأثنى على مبادرة شركة اليمامة في تدريب وتوظيف أبناء الجمعية، مضيفاً أن "بناء" تهدف من خلال توقيع الاتفاقيات وعقد الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص إلى دعم الخدمات التي تقدمها للأيتام وأسرهم وتحقيق رسالتها في تقديم برامج متكاملة ذات جودة عالية للأيتام وأسرهم لبناء شخصية اليتيم دينياً واجتماعياً وتربوياً من خلال الشراكات الهادفة والبناءة.
وقال الخالدي إن الاتفاقية تنسجم مع الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية وحرصها على تمكين الأيتام واليتيمات وأمهاتهم وإتاحة فرص العمل والتأهيل والتدريب لهم، والتي نتقدم لها بالشكر والتقدير على جهودها ومتابعتها.
يذكر أن الاتفاقية تأتي امتداداً لمبادرات شركة اليمامة في خدمة المجتمع لمساندة القطاع غير الربحي ضمن أهداف رؤية 2030 .