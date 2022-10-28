"بناء" توقع اتفاقية مع "اليمامة" لإلحاق مستفيديها ببرامج تدريبية تنتهي بالتوظيف

وأوضح مدير جمعية بناء عبدالله الخالدي أن الاتفاقية تأتي بتوجيهات من مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم الأمير تركي بن محمد بن فهد - عضو مجلس الوزراء - في تحسين حياة الأيتام وأسرهم وتمكينهم وخلق فرص تأهيل وتوظيف لهم، حيث تضمنت الاتفاقية توفير عدد من الفرص الوظيفية المناسبة لمستفيدي الجمعية والمسجلين لديها بالشركة، كما تضمنت التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار المجتمعي لتمكين المستفيدين المسجلين لدى الجمعية.