مدارس "الليث" تستقبل 30 ألف طالب وطالبة في بداية الفصل الدراسي الثاني

انتظم صباح اليوم الأحد ٣٠ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث على مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٤هـ.
وكانت مدارس "الليث" قد استقبلت مع ساعات الصباح الأولى المعلمين والمعلمات الطلاب والطالبات، وسط انضباطية عالية، وحماس كبير، ومنظومة متكاملة من الخدمات التربوية؛ ما يؤكد دور المؤسسات التعليمية، وسمو رسالتها في رعاية وتربية وتعليم أبناء وبنات الوطن من خلال مدهم بالعلوم النافعة والقيم، والمهارات والخبرات اللازمة، وإعدادهم لمستقبل حافل بالنجاح والعطاء والجد والمثابرة.
فيما رحَّب مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، مبديًا سروره بمستوى الحضور والانضباط الكبير والبداية الجادة التي شهدتها مدارس البنين والبنات كافة بمختلف المراحل الدراسية، سائلاً الله -عز وجل- أن يكون فصلاً دراسيًّا حافلاً بالعطاء والإنجاز، ومليئًا بالتفوق والنجاح. وأثنى على جهود مديري ومديرات المدارس في تهيئة مدارسهم لتحقيق بداية جادة وناجحة مع أول يوم دراسي.
وحث "الحازمي" الطلاب والطالبات على الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة والاهتمام بالاستذكار والانضباط.. منوهًا بدور أولياء الأمور في رعاية أبنائهم من خلال تعزيز العلاقة بين البيت والمدرسة، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم، وتحقيق التهيئة التربوية والنفسية والأسرية لهم.
وكان "الحازمي" قد قام صباح اليوم بزيارة ميدانية لمدرسة الأمير ماجد الابتدائية وفصول التربية الخاصة، وتفقَّد سير العملية التعليمية، والتقى المعلمين والطلاب، وهنأهم ببداية الفصل الدراسي الثاني، مثمنًا جهود إدارة المدرسة في التهيئة والاستعداد، وراجيًا لأبنائه الطلاب كل التوفيق والنجاح.
وعلى صعيد آخر، بدأ ٢٠٠ مشرف تربوي ومشرفة تربوية في مكاتب التعليم تنفيذ خطة الجولات الإشرافية للمشاركة في استقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتقديم الدعم لمديري ومديرات المدارس، والوقوف على سير بداية الدراسة، ومستوى الانضباط المدرسي، ورفع التقارير الإشرافية اللازمة، وتذليل الصعوبات، ومعالجة المعوقات إن وُجدت.