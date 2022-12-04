مدارس "الليث" تستقبل 30 ألف طالب وطالبة في بداية الفصل الدراسي الثاني

فيما رحَّب مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، مبديًا سروره بمستوى الحضور والانضباط الكبير والبداية الجادة التي شهدتها مدارس البنين والبنات كافة بمختلف المراحل الدراسية، سائلاً الله -عز وجل- أن يكون فصلاً دراسيًّا حافلاً بالعطاء والإنجاز، ومليئًا بالتفوق والنجاح. وأثنى على جهود مديري ومديرات المدارس في تهيئة مدارسهم لتحقيق بداية جادة وناجحة مع أول يوم دراسي.