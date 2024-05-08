مدير الجوازات بالرياض "الجديعي" إلى رتبة "لواء"

ويعدّ اللواء الدكتور عبدالعزيز الجديعي من الكفاءات الأمنية المُتميزة في المديرية العامة للجوازات، وعمل مديرًا لجوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حتى صدر قرار مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بنقل اللواء الدكتور "الجديعي" من جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتعيينه مديرًا لجوازات منطقة الرياض.