مدير الجوازات بالرياض "الجديعي" إلى رتبة "لواء"

قلّد أميرُ منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم الأربعاء؛ مديرَ الجوازات بالمنطقة العميد الدكتور عبدالعزيز محمد ناصر الجديعي، رتبتَه الجديدة "لواء"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وهنّأ الأميرُ "فيصل" اللواءَ "الجديعي" بالثقة الغالية، متمنّيًا له ولزملائه منسوبي الجوازات التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
وعبَّر اللواء الدكتور عبدالعزيز الجديعي عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر، حفظهم الله، بترقيته، مثمّنًا لأمير منطقة الرياض تقليدَه، عادًّا الترقيةَ حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
ويعدّ اللواء الدكتور عبدالعزيز الجديعي من الكفاءات الأمنية المُتميزة في المديرية العامة للجوازات، وعمل مديرًا لجوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حتى صدر قرار مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بنقل اللواء الدكتور "الجديعي" من جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتعيينه مديرًا لجوازات منطقة الرياض.
"سبق" تتقدّم بالتهنئة للواء الدكتور "الجديعي"، متمنيةً له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.