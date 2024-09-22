مدير تعليم محايل: مستقبل المملكة واعد بما لديها من قدرات وكفاءات تساهم في صناعة المستقبل

وأكد على أن مستقبل المملكة مبشر وواعد بإذن الله؛ فلدينا قدرات وكفاءات كبيرة تساهم في صناعة المستقبل، والجميع يبذل أقصى الجهود لرفعة المملكة في المجالات كافة؛ حيث إننا نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معًا، خاصةً أن الرؤية السعودية 2030 تؤهّل لمرحلة جديدة تتطلّب أن يساهم فيها الجميع، كل في مجاله، لتحقيق أهداف المملكة وتقدمها وريادتها للاقتصاد العالمي.