برعاية المحافظ .. "تعليم شرورة" يكرّم الطلاب المتفوقين خلال العام الدراسي

برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، أقامت إدارة تعليم شرورة حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1443 - 1444 بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري ومديري القطاعات الحكومية والعسكرية، والقيادات التعليمية على مسرح مدارس نهج الرواد الأهلية.
وتفصيلاً، بدأ الحفل بالسلام الملكي قدمه طلاب الكشافة والقرآن الكريم قدمه الطالب خالد المهري وأوبريت إنشادي ترحيبي قُدم من طالبات مدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الثانية.
وألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها بالمحافظ والحضور وهنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا دعم وتشجيع الدولة -رعاها الله- للمتفوقين والمتفوقات، وشكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل .
وأكد أن المتفوقين والموهوبين هم الذين يستحقون التقدير والتكريم لبراعتهم وجديتهم ونحن في هذا المساء نكرّم أبناءنا وبناتنا المتفوقين تقديرًا منا لهم وحافزًا لهم ولأسرهم ولمدارسهم ومعلميهم.
وقدم الطالب فيصل السبيعي كلمة الطلاب والطالبات المتفوقين، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن رحلة التفوق ، وقدمت الطالبة ديالا بندر قصيدة تحاكي واقع فرحة التفوق .
وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين والموهوبات كما قدم الشكر والتقدير لرجل الأعمال والداعم لجائزة المتفوقين حسن الجابري.