برعاية المحافظ .. "تعليم شرورة" يكرّم الطلاب المتفوقين خلال العام الدراسي

وألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها بالمحافظ والحضور وهنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا دعم وتشجيع الدولة -رعاها الله- للمتفوقين والمتفوقات، وشكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل .