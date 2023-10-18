"الملحم" يدشن البرنامج التدريبي "القيادة المتمركزة على النتائج" بالمجمعة

فيما شدد مدير التعليم يوسف الملحم في كلمته خلال تدشين البرنامج على أهمية البرنامج الذي يستهدف القيادات لأجل تحقيق الأهداف المؤسسية والارتقاء بمستويات الجودة في العمل وتحقيق أفضل معدلات الإنجاز في الأداء في النتائج النهائية.