"الملحم" يدشن البرنامج التدريبي "القيادة المتمركزة على النتائج" بالمجمعة

دشن مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم برنامج "القيادة المتمركزة على النتائج"؛ لمنسوبي التعليم من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومشرفي ومديري المدارس.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق السمات القيادية المرتكزة على النتائج.
ويُقام البرنامج في مركز التدريب التربوي بالمجمعة ويقدمه المدرب الدكتور خالد خوجة، لمدة يومين بواقع ٥ ساعات في اليوم.
فيما شدد مدير التعليم يوسف الملحم في كلمته خلال تدشين البرنامج على أهمية البرنامج الذي يستهدف القيادات لأجل تحقيق الأهداف المؤسسية والارتقاء بمستويات الجودة في العمل وتحقيق أفضل معدلات الإنجاز في الأداء في النتائج النهائية.