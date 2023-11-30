"أمير تبوك" يرأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع المجلس بحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رفع الأمير فهد بن سلطان باسمه وكافة أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بهذا الإنجاز والذي جاء تجسيداً للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة إقليمياً ودولياً، وتأكيداً لنهج المملكة القويم ورؤيتها.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بالمملكة.
وفي ختام الاجتماع سأل الأمير فهد المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.