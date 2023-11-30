"أمير تبوك" يرأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

وفي مستهل الاجتماع، رفع الأمير فهد بن سلطان باسمه وكافة أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.