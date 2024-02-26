فخرٌ لوطنهم.. "سعود بن نهار" يكرّم الحاصلين على المركز الثاني في "فرسان التعليم"

وقدّم التهنئة للطلاب على ما حققوه من إنجاز سبقه العديد من الإنجازات لمحافظة الطائف، ونؤكد أهمية دعم هذه الفئة من الطلاب ورعايتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وعماد نهضته ورقيه.