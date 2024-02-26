فخرٌ لوطنهم.. "سعود بن نهار" يكرّم الحاصلين على المركز الثاني في "فرسان التعليم"

كرّم الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، طلاب تعليم المحافظة الحاصلين على المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة "فرسان التعليم"، خلال استقباله مدير عام تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
يشار إلى أن الطلاب والطالبات المكرمين هم "أريام الزهراني، فارس الشلوي، جمانة الثمالي، وريان الزايدي".
وقال الأمير سعود مُخاطباً طلاب "فرسان التعليم": "أنتم فخر لي وللطائف وللوطن، وسعيد ومتشرف بكم وبأولياء الأمور والمنظومة التعليمية".
وقدّم التهنئة للطلاب على ما حققوه من إنجاز سبقه العديد من الإنجازات لمحافظة الطائف، ونؤكد أهمية دعم هذه الفئة من الطلاب ورعايتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وعماد نهضته ورقيه.
من جهته، ثمّن "الغامدي" لمحافظ الطائف رعايته ودعمه وتحفيزه للموهبة والإبداع وللطلاب المشاركين في "فرسان التعليم"، وبرامج التعليم المختلفة في المحافظة.