وفد "تداوي" بشرورة يزور جمعية "رحماء" بالرياض ويطلع على برامجها

واطلع الوفد على برامج الجمعية وجرى مناقشة سبل التعاون بين الجمعيتين لخدمة المرضى وتكون شراكة مجتمعية لتبادل الخبرات وتطوير البرامج المقدمة وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين من جميع البرامج الصحية المقدمة من الجمعيتين لهم.