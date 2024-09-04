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وفد "تداوي" بشرورة يزور جمعية "رحماء" بالرياض ويطلع على برامجها
جرى مناقشة سبل التعاون بين الجمعيتين لخدمة المرضى وتبادل الخبرات
قام وفدٌ من جمعية " تداوي" الصحية بمحافظة شرورة بزيارة الدكتور عبدالله القعيد رئيس مجلس إدارة جمعية رحماء الصحية بالرياض سعد القحطاني المدير التنفيذي.
واطلع الوفد على برامج الجمعية وجرى مناقشة سبل التعاون بين الجمعيتين لخدمة المرضى وتكون شراكة مجتمعية لتبادل الخبرات وتطوير البرامج المقدمة وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين من جميع البرامج الصحية المقدمة من الجمعيتين لهم.
وصرّح مدير جمعية تداوي بشرورة صالح دحيان الصيعري بأن هذه الزيارات مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين الطرفين لتحقيق نتائج إيجابية لخدمة المرضى والمحتاجين.