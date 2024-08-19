"إنسان" توزع 700 مظلة شمسية في عدد من مرافق الرياض

من جانبه، أوضح محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية أن إنسان تحرص على تفعيل اليوم العالمي للعمل الإنساني من كل عام انطلاقاً من دورها الاجتماعي والإنساني، وإبراز جهودها في هذا الجانب لما تقدمه من خدمات إنسانية ومبادرات بناءة لخدمة الأيتام وتحقيق الحياة الكريمة لهم، وتنفيذ برامج تؤهلهم لبناء مستقبل واعد لهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة، من خلال تحقيق التكامل والتشارك مع مختلف الجهات في القطاع الحكومي والأهلي، إضافة للمساهمة بدفع وتسريع عجلة التنمية الاجتماعية ضمن مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030.