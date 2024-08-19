"إنسان" توزع 700 مظلة شمسية في عدد من مرافق الرياض
تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مبادرة إنسانية عبارة عن توزيع نحو 700 مظلة شمسية وعبوات مياه وباقات ورد في عدد من المرافق بالرياض، اشتملت على المرضى المراجعين للمستشفيات، وحراس الأمن والمصلين في جامع الراجحي وعمال النظافة في الشوارع، للتخفيف عنهم من حرارة الصيف، وذلك بمشاركة كشافة "إنسان" وعدد من الفرق التطوعية.
وأعرب المستفيدون من المبادرة عن إعجابهم بهذا العمل الإنساني النبيل وشكرهم لجمعية إنسان.
من جانبه، أوضح محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية أن إنسان تحرص على تفعيل اليوم العالمي للعمل الإنساني من كل عام انطلاقاً من دورها الاجتماعي والإنساني، وإبراز جهودها في هذا الجانب لما تقدمه من خدمات إنسانية ومبادرات بناءة لخدمة الأيتام وتحقيق الحياة الكريمة لهم، وتنفيذ برامج تؤهلهم لبناء مستقبل واعد لهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة، من خلال تحقيق التكامل والتشارك مع مختلف الجهات في القطاع الحكومي والأهلي، إضافة للمساهمة بدفع وتسريع عجلة التنمية الاجتماعية ضمن مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030.
وأشار إلى أن اهتمام المملكة بالعمل الإنساني ليس وليد اليوم واللحظة بل هو امتداد لتاريخ حافل بالعطاء ومساندة المحتاجين وإغاثة الملهوف سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وأصبح العمل الخيري والإنساني ديدن هذه البلاد المباركة وسمة اتصف بها ملوك هذه البلاد وشعبها.