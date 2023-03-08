"أمانة الطائف" تُنوّه إلى شراكة السعوديات في التنمية والتطوير

وأضاف أن الرؤية تعتبر أن المرأة أحد مكامن القوة في الوطن، وهي تشكّل 49% من المجتمع السعودي؛ لذا رسمت للمرأة السعودية خطةَ انطلاق تحقّق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيويّ، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح؛ حيث تستفيد المرأة كمواطنة من تطلعات جميع برامج الرؤية، مع تخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في برنامج التحوُّل الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.