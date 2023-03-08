"أمانة الطائف" تُنوّه إلى شراكة السعوديات في التنمية والتطوير

شاركت "أمانة الطائف"، الأربعاء، في "اليوم العالمي للمرأة"، بتنظيم عدد من الفعاليات وتوزيع نشرات توعوية تبرز دور المرأة السعودية كشريك في التنمية والتطوير.
كما وزّعت هدايا تذكارية على منسوبيها والمراجعين لإبراز منجزات المرأة على صعيد القوى العاملة وتمكينها، وجهودها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، ودورها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتولّي المناصب القيادية.
وقال أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي: إن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر.
وأضاف أن الرؤية تعتبر أن المرأة أحد مكامن القوة في الوطن، وهي تشكّل 49% من المجتمع السعودي؛ لذا رسمت للمرأة السعودية خطةَ انطلاق تحقّق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيويّ، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح؛ حيث تستفيد المرأة كمواطنة من تطلعات جميع برامج الرؤية، مع تخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في برنامج التحوُّل الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أنّ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ساهمت في تهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، بمشاركة المرأة السعودية، بالتركيز على تحقيق التميُّز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
وأكّد "الرحيلي" أن الرؤية السعودية الحكيمة وضعت التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل، كما تسارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوجيهات التنفيذية لتذليل العقبات في طريق المشاركة الكاملة للمرأة في المجالات التنموية الأساسية، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية.
ولفت إلى أن الرؤية وضعت أمام المواطنات تصورًا مشرقًا للمستقبل، وقطعت المرأة السعودية مسافاتٍ معتبرة للوصول إلى المشاركة الكاملة؛ فهي تملك الرغبة والكفاءة والهمة لتحقيق مستهدفات الرؤية الحكيمة.