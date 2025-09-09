إطلاق برنامج "سفراء التحسين" بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

أطلق مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، برنامجًا تطويريًا بعنوان "سفراء التحسين والتطوير المهني ورفاهية الموظفين"، يستمر لمدة خمسة أيام، ومعتمد من البورد الأمريكي للمدربين الدوليين (BITA).
ويهدف البرنامج إلى إعداد سفراء للتغيير داخل بيئة العمل، وتعزيز ثقافة التحسين المستدام والإيجابية، إضافة إلى تمكين الكوادر من تبني أفضل الممارسات لتحسين جودة الحياة الوظيفية، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعّال.
وأوضح رئيس قسم التدريب والتطوير المهني ورفاهية الموظفين، الأستاذ حسن العبسي، أن البرنامج يتماشى مع توجهات تجمع الرياض الصحي الأول في بناء بيئة عمل صحية ومحفّزة، مشيرًا إلى أن "الموظف السعيد أكثر عطاءً وإبداعًا، والبرنامج خطوة استراتيجية لإعداد قادة تغيير داخل المؤسسة".
ويُقدَّم البرنامج بمشاركة عدد من الخبراء والمدربين المعتمدين، ويُختتم بعرض مشاريع المشاركين وتكريمهم، إلى جانب منح شهادات معتمدة للمجتازين.