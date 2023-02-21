بالصور.. أمين الطائف يتفقَّد المشروعات التنموية واحتياجات المواطنين بميسان وبني سعد

تفقَّد أمين الطائف المكلف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم، بلدية محافظة ميسان، وبلدية بني سعد المرتبطتَيْن بالأمانة، ووقف على الأعمال والمشروعات الجارية، والجهود التنموية والتطويرية، وبحث سُبُل تعزيز العمل والخدمات البلدية بما ييسّر على الأهالي ويريحهم؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بإيصال الخدمات لكافّة المواقع والتجمُّعات السكانية، وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتلبية الاحتياجات التنموية.
بدأ المهندس الرحيلي جولتَه ببلدية بني سعد، يرافقه الوكلاء والمختصُّون، والتقى برئيس البلدية المهندس ماجد الزايدي، ومديري الإدارات الخدمية. وبحث معهم خطط البلدية لدعم العمل البلدي، والبرامج المستقبلية لتحقيق المستهدفات البلدية، واستمع إلى شرح مفصّل عن المشاريع التي نفّذتها بلدية بني سعد بالعديد من القرى التابعة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري العمل فيها حاليًّا. وقدّم رئيس بلدية بني سعد عرضًا عن الاحتياجات التطويريّة للخدمات خلال الفترة المقبلة، وفي نهاية الاجتماع طالب أمين الطائف بسرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطنون من هذه المشاريع، وأهمية إشراك القطاع الخاص في برامج التنمية بالمركز، وتفعيل دور رجال الأعمال في تشغيل وتطوير الخدمات.
ثم واصل جولته إلى مركز ثقيف، ومنه إلى محافظة ميسان، والتقى بمحافظ ميسان محمد آل شيبان، وأعضاء المجلس المحلّي، بحضور رئيس بلدية ميسان المهندس علي صديق، ووكلاء الأمانة والمختصين، واستمع إلى ما تشهده ميسان من نهضةٍ تنموية في هذا العهد الزاهر، واحتياجات الأهالي من دعمٍ للخدمات البلدية في ظلّ التوسع العمراني والزيادة السكانية.
كما استعرض الجهودَ البلدية خلال الفترة الماضية، والمشروعات المنفَّذة لراحة الأهالي. وأشار أمين الطائف إلى استمرار الأعمال البلدية، وتنفيذ المزيد من المشروعات، مؤكدًا أن هناك توجُّهًا للتكامل مع القطاع الخاص، وإفساح الفرصة لمشاركة فعّالة لرجال الأعمال لتنفيذ الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها خلال الفترة المقبلة.
كما وقف الرحيلي على عدد من المواقع المخصّصة لتنفيذ مشاريع تنموية مستقبلية لمواكبة الاحتياجات والتطلُّعات بما يخدم السكان، وتفقّد منتزه شهدان الذي يعدّ من المواقع السياحية الطبيعية التي تجذب الزوار، وبحث سبل تطوير الموقع والاحتياجات الخدمية للمكان.
وقبل ختام جولته التقى بالمشايخ والأعيان والأهالي، واستمع إلى مطالبهم، وأبان أن عجلة التنمية والتطوير مستمرّة، بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وستتم دراسة كافة الاحتياجات والمتطلّبات لهذه البلديات وسبل تحقيقها.
وكانت "سبق" قد سلطت الضوء على العديد من الاحتياجات والخدمات التي يُطالب بها الأهالي في تلك المراكز، والتي وجدت الاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، كذلك من الجهات الحكومية الخدمية.