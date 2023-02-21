بالصور.. أمين الطائف يتفقَّد المشروعات التنموية واحتياجات المواطنين بميسان وبني سعد

بدأ المهندس الرحيلي جولتَه ببلدية بني سعد، يرافقه الوكلاء والمختصُّون، والتقى برئيس البلدية المهندس ماجد الزايدي، ومديري الإدارات الخدمية. وبحث معهم خطط البلدية لدعم العمل البلدي، والبرامج المستقبلية لتحقيق المستهدفات البلدية، واستمع إلى شرح مفصّل عن المشاريع التي نفّذتها بلدية بني سعد بالعديد من القرى التابعة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري العمل فيها حاليًّا. وقدّم رئيس بلدية بني سعد عرضًا عن الاحتياجات التطويريّة للخدمات خلال الفترة المقبلة، وفي نهاية الاجتماع طالب أمين الطائف بسرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطنون من هذه المشاريع، وأهمية إشراك القطاع الخاص في برامج التنمية بالمركز، وتفعيل دور رجال الأعمال في تشغيل وتطوير الخدمات.