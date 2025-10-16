"بيئة العرضيات" تنفذ ورشة توعوية حول الوقاية من أمراض المواشي خلال موسم الأمطار

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، بالشراكة مع مركز "وقاء"، ورشة عمل توعوية بعنوان "الوقاية من الأمراض التي تصيب المواشي في أوقات الأمطار"، وذلك في حراج العرضيات بنمرة، بحضور عدد من مربي الماشية والمهتمين بقطاع الثروة الحيوانية.
وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي الصحي البيطري لدى المربين، وتعريفهم بطرق الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المواشي خلال موسم الأمطار، من خلال تقديم الإرشادات البيطرية اللازمة حول التحصين والعناية السليمة بالمواشي، بما يسهم في الحد من انتشار الأوبئة الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة.
وأكد مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة العرضيات أهمية الالتزام بالتحصينات الوقائية وتنفيذ التوصيات الإرشادية الصادرة عن الوزارة، مشددًا على أن الوقاية تُعد خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية، مثمنًا تعاون المربين وحرصهم على الاستفادة من البرامج التوعوية والإرشادية التي ينفذها المكتب.
من جانبه، نوّه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس بأهمية هذه الورش في تعزيز الأمن الصحي الحيواني، مؤكدًا أن الوزارة تسعى باستمرار إلى دعم المربين وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءته الإنتاجية، تحقيقًا لمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية لما لها من دور فاعل في حماية الثروة الحيوانية، وتعزيز الوعي الوقائي لدى المربين، ودعم استدامة هذا القطاع الحيوي.