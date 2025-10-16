"بيئة العرضيات" تنفذ ورشة توعوية حول الوقاية من أمراض المواشي خلال موسم الأمطار

من جانبه، نوّه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس بأهمية هذه الورش في تعزيز الأمن الصحي الحيواني، مؤكدًا أن الوزارة تسعى باستمرار إلى دعم المربين وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءته الإنتاجية، تحقيقًا لمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.