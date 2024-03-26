60 رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا يناقشون تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة

أقامت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، اللقاء المهني الثاني لقادة المراجعة الداخلية بالمملكة، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح ضيفًا رئيسيًا.
ويأتي اللقاء على غرار نجاح اللقاء الأول وبمثابة تعزيز للمخرجات الإيجابية وما لها من أثر على المهنة وممارسيها ومدى الفائدة من اجتماع قادة وأعضاء ومنسوبي المراجعة الداخلية، في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات سوق عمل المراجعة الداخلية؛ ليجمع أكثر من 60 رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للمراجعة الداخلية في المملكة.
وناقش اللقاء أبرز مستجدات المهنة في المملكة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى احتياجات الكوادر المهنية، وسبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات ونشر أفضل الممارسات المهنية، بالإضافة إلى ورشة عمل نوقش خلالها مدى تطوّر المهنة في المملكة، إضافة إلى ما تواجهه المهنة من معوقات من النواحي التنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المستقبلية للجمعية والتي تعمل عليها بغية الاستدامة في تحسين الأداء وتطوير أساليب التطبيق للمهنة.