60 رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا يناقشون تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة

وناقش اللقاء أبرز مستجدات المهنة في المملكة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى احتياجات الكوادر المهنية، وسبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات ونشر أفضل الممارسات المهنية، بالإضافة إلى ورشة عمل نوقش خلالها مدى تطوّر المهنة في المملكة، إضافة إلى ما تواجهه المهنة من معوقات من النواحي التنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المستقبلية للجمعية والتي تعمل عليها بغية الاستدامة في تحسين الأداء وتطوير أساليب التطبيق للمهنة.