بالصور.. أهالي الخرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ93

احتفى أهالي محافظة الخرمة مساء أمس، باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور المحافظ شاكر بن خالد بن لؤي الشريف، ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان، وحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين في ساحة البلدية للاحتفالات.
وتضمنت فقرات الحفل المتنوعة مسيرة للخيول، والفرسان وعرضًا مرئيًا من شركة معادن يحكي تاريخ توحيد المملكة.
كما تفاعل الحضور مع بعض القصائد والشيلات الوطنية والعرضة السعودية.
وفي نهاية الاحتفال، أضاءت الألعاب النارية سماء محافظة الخرمة احتفاءً بيوم الوطن المجيد.
وشاركت أحوال الخرمة ولجنة التنمية وجمعية تحفيظ القرآن بأركان تثقيفية وتوعوية.
كما خصصت بلدية محافظة الخرمة ودعمًا منها للأسر المنتجة نقاط بيع في ساحة الاحتفالات شهدت إقبالاً كبيرًا من الحضور.