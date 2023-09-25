بالصور.. أهالي الخرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ93

احتفى أهالي محافظة الخرمة مساء أمس، باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور المحافظ شاكر بن خالد بن لؤي الشريف، ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان، وحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين في ساحة البلدية للاحتفالات.