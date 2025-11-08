"تقني عسير" يطلق مبادرة التثقيف التقني والمهني بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير ومعهد أطوار العالي للتدريب، مبادرة "التثقيف التقني والمهني" من خلال دورة "الأمن السيبراني" التي أقيمت على مسرح إمارة المنطقة، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025م، بحضور أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع أن المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر بناء مجتمع واعٍ تقنيًا، وتمكين الكوادر الوطنية من التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة.
وأوضح آل مريع أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية في بيئات العمل، وتحقيق التحول الرقمي الآمن في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع الكفاءة التقنية وتعزيز الوعي الأمني لدى الموظفين.
وشهدت الدورة تفاعلاً واسعًا من الحضور، حيث تناولت أفضل الممارسات في حماية المعلومات الشخصية والمهنية، والاستخدام الآمن للأجهزة والشبكات، والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية، بما يعزز أمن المعلومات في بيئات العمل المختلفة.