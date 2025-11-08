"تقني عسير" يطلق مبادرة التثقيف التقني والمهني بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير ومعهد أطوار العالي للتدريب، مبادرة "التثقيف التقني والمهني" من خلال دورة "الأمن السيبراني" التي أقيمت على مسرح إمارة المنطقة، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025م، بحضور أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.