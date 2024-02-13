"الندوة العالمية" تشيد بدور الإذاعة السعودية في الارتقاء بثقافة المملكة

أشادت "الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الإذاعة في المملكة منذ نشأتها، وإسهامها في الارتقاء بثقافة الشعب السعودي ووعيه ومعرفته.
كما نوّهت "الندوة العالمية" بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يوافق 13 فبراير من كل عام، إلى دور الإذاعة السعودية في مواكبة الشعب للأحداث العالمية والمحلية ورؤيتهم التامة بمسارات الريادة التي تشهدها المملكة عهدًا بعد عهد، وجيلًا بعد جيل.
وأوضحت أن الإذاعة السعودية ترتبط في تاريخها ومنذ تأسيسها بهوية المملكة وثقافتها الدينية؛ حيث أنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة، وبدأ بث إرسالها في 9 ذي الحجة عام 1368هـ، والذي وافق يوم عرفة، وكان لها تميزها في نقل الأجواء الروحية والإيمانية من المشاعر المقدسة.
وفي هذا الصدد تدعم "الندوة العالمية" الكثير من الإذاعات في معظم الدول الأفريقية والآسيوية، بالمواد الفنية والتثقيفية والتوعوية التي تثري برامجها، انطلاقًا من إدراك "الندوة" لأثر الإعلام ودوره المباشر في التوعية والتعليم والتوجيه.