"الندوة العالمية" تشيد بدور الإذاعة السعودية في الارتقاء بثقافة المملكة

كما نوّهت "الندوة العالمية" بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يوافق 13 فبراير من كل عام، إلى دور الإذاعة السعودية في مواكبة الشعب للأحداث العالمية والمحلية ورؤيتهم التامة بمسارات الريادة التي تشهدها المملكة عهدًا بعد عهد، وجيلًا بعد جيل.