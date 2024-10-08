الهلال الأحمر بمكة: 20.754 مستفيدًا بدورات الربع الثالث من 2024

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن إحصائيات الربع الثالث لعام 2024م، المتعلقة بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي.
وأوضحت أنه تم تنفيذ 359 دورة تدريبية لبرنامج "سفير الحياة" وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي.
وقالت الهيئة إنها عقدت 280 دورة، ضمن برنامج "سفير الحياة"، ويتضمن جانبين: نظري يشمل المعلومات الأساسية للإسعافات الأولية، وعملي يُعنى بتطبيق المهارات الإسعافية، وقد التحق بهذه الدورات 3184 متدربًا ومتدربة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 79 دورة تخصصية للكادر الصحي، استفاد منها 635 مسعفًا، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين في الهيئة.
كما نظمت الهيئة 74 محاضرة توعوية، استفاد منها 16.935 شخصًا من الجنسين في مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص والمدارس.
وتضمنت هذه المحاضرات التعريف بالخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عبر الرقم الإسعافي 997، سواء لطلب سيارة إسعاف أو للحصول على الإرشادات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى كيفية استخدام تطبيق "أسعفني".
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، حرصها الدائم على تدريب أفراد المجتمع من خلال برنامج "سفير الحياة" للإسعافات الأولية، لمساعدتهم في التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، أو من خلال المحاضرات التوعوية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الإسعافات الأولية.
كما تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية والمواطنين والمقيمين، ليكونوا قادرين على تقديم المساعدة في اللحظات الأولى من وقوع الحالات الطارئة، لتجنب حدوث مضاعفات أو وفيات نتيجة عدم تقديم الإسعافات الأولية في الوقت المناسب.
ودعت الهيئة الجميع إلى التسجيل في الدورات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية عبر منصة "متأهب"، للمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي والمشاركة في إنقاذ الأرواح عند وقوع الحالات الطارئة.
يذكر أن هذه الدورات تقدم في مقرات التدريب الموجودة بمدن (جدة - الطائف - مكة)، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة وبطاقة مسعف أولي صادرة عن هيئة الهلال الأحمر السعودي.