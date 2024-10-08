الهلال الأحمر بمكة: 20.754 مستفيدًا بدورات الربع الثالث من 2024

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، حرصها الدائم على تدريب أفراد المجتمع من خلال برنامج "سفير الحياة" للإسعافات الأولية، لمساعدتهم في التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، أو من خلال المحاضرات التوعوية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الإسعافات الأولية.