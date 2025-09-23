الجميح: اليوم الوطني الـ95 يجسد معاني العز والانتماء ويُجدد الولاء للقيادة

وأوضح أن المملكة شهدت خلال مسيرتها نهضة شاملة في شتى المجالات، حتى أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القوة والوحدة والتنمية المستدامة، مضيفًا أن "اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل محطة لاستلهام الدروس، وتعزيز قيم المواطنة، والعمل المخلص لحماية مكتسبات هذا الوطن والدفاع عن مقدساته".