الجميح: اليوم الوطني الـ95 يجسد معاني العز والانتماء ويُجدد الولاء للقيادة

رفع عبدالله بن عبدالرحمن الجميح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وقال الجميح: "في هذا اليوم المبارك، نحتفل بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – تحت راية التوحيد، وهو يوم يجسد معاني العز والفخر والانتماء، ويُجدد فيه أبناء الوطن ولاءهم لقيادة أفنت أعمارها في بناء هذا الكيان العظيم ورفعته".
وأوضح أن المملكة شهدت خلال مسيرتها نهضة شاملة في شتى المجالات، حتى أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القوة والوحدة والتنمية المستدامة، مضيفًا أن "اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل محطة لاستلهام الدروس، وتعزيز قيم المواطنة، والعمل المخلص لحماية مكتسبات هذا الوطن والدفاع عن مقدساته".
وأشار الجميح إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل انطلاقة طموحة نحو مستقبل مشرق، يسهم فيه كل مواطن ومواطنة بعزمٍ وثبات، لافتًا إلى أن هذا اليوم هو مناسبة لرفع رايات الفخر وتجديد العهد على الإخلاص والولاء.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوطن هو العز والسند، وعلى أرضه ننعم بالأمن والاستقرار، وبه سنواصل البناء لأجل حاضرٍ زاهر ومستقبلٍ واعد.