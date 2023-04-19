"كفى" تطفئ 13 ألف سيجارة وتعالج 460 شخصاً ضمن مبادرة "معاً ليكون الحرم بيئة نقية"

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبد الله بن داود الفايز أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي لدى زوار ومعتمري بيت الله الحرام بمخاطر التدخين والتذكير بقدسية بلد الله الحرام، وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام، مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك، وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.