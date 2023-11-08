"فنون العمارة" تشارك في معرض "داون تاون ديزاين 2023" في مدينة دبي
أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "داون تاون ديزاين 2023"، الذي انطلق، اليوم الأربعاء، في "دبي".
ويشارك الجناح السعودي في المعرض المستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، بعرض أول المنتجات الحاصلة على ختم "صُمِّم في السعودية"، وهي مجموعة متنوعة تعكس مدى الإبداع والإمكانيات اللامحدودة لدى المصممين الصناعيين المحليين.
وتم اختيار كل منتج بناءً على معايير تضمن أصالته وتحقيقه لقيم محورها الإنسان من الفكرة التصميمية حتى المنتج النهائي.
جاء ذلك بعد أن خضع لسلسلة من مراحل التقييم من قبل لجنة الخبراء الدوليين والمحليين في قطاع التصميم الصناعي.
ويأتي ختم "صُمّم في السعودية" ليكون دلالة على جودة وتفرد التصاميم في وقت يمثل فيه التصميم الصناعي فرصة واعدة لعصر جديد من الابتكار في المملكة.
ويعد الختم أحد أبرز المشروعات التابعة لمبادرة "صُمِّم في السعودية" وهي مبادرة وطنية تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة، عبر رؤية استراتيجية لتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم المنتجات الصناعية، من خلال خلق بيئة متكاملة وداعمة لإمكاناتهم؛ بهدف إبراز المملكة العربية السعودية، واجهة عالمية رائدة في المجال.
وتسعى هيئة فنون العمارة والتصميم، من خلال المشاركة في معرض "داون تاون ديزاين"، إلى الاحتفاء بالمصممين من المملكة، وتوفير منصة للعرض والترويج لتصاميمهم على الساحة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض فرصة مثالية للمصممين للتفاعل مع مجتمع التصميم الصناعي العالمي من خلال تبادل الأفكار والخبرات مع مصممين متميزين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز التعاون الدولي في مجال التصميم الصناعي ويسهم في تطوير القطاع.
يُذكر أن "داون تاون ديزاين"، هو المعرض المختص بأحدث المنتجات والابتكارات العصريّة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يستقطب خبراء التصميم والممارسين في هذا المجال.
كما يشهد المعرض مشاركة الطلاب واستديوهات التصميم والشركات المتخصصة بأعمالهم الحصرية، بحضور مشاركين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا؛ احتفالاً بمفاهيم الإبداع ومستقبل التصميم.