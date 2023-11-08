"فنون العمارة" تشارك في معرض "داون تاون ديزاين 2023" في مدينة دبي

ويعد الختم أحد أبرز المشروعات التابعة لمبادرة "صُمِّم في السعودية" وهي مبادرة وطنية تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة، عبر رؤية استراتيجية لتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم المنتجات الصناعية، من خلال خلق بيئة متكاملة وداعمة لإمكاناتهم؛ بهدف إبراز المملكة العربية السعودية، واجهة عالمية رائدة في المجال.