"المقرن" يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج ١٤٤٦هـ

رفع معالي رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية، الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج ١٤٤٦هـ.
وهنأ الدكتور المقرن حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة.
ونوّه الدكتور المقرن بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدًا أن لها الأثر الكبير في نجاح مواسم الحج على مر العقود. وأشار إلى أن ذلك يأتي ثمرة للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين سخّرا كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة. كما أشاد بتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن، وسط تكامل نوعي لجهود مختلف القطاعات وجميع العاملين في موسم الحج.
وأضاف أن نجاحات مواسم الحج تجسد التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعكس كفاءة وقدرة مختلف القطاعات في المملكة على إدارة الحشود بأعلى مستويات الجودة والتميز.
وأشار الدكتور المقرن إلى أن قيادة هذه البلاد المباركة قد حملت على عاتقها، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده وحتى هذا العهد الزاهر، مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين والقيام على توفير الراحة لقاصديهما.
وأشاد بتوفير المملكة لأحدث التقنيات لتمكين الحجاج من أداء نسكهم، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات بين جميع القطاعات المشاركة في خدمة ملايين الحجاج من مختلف دول العالم. وأكد أن هذا بفضل الله، ثم بدعم وحرص من القيادة الحكيمة. ونظرًا لاهتمام حكومتنا الرشيدة بالركن الخامس منذ التأسيس، فقد أصبحت خدمة ضيوف الرحمن ثقافة متجذرة لدى السعوديين، وإرثًا يتناقله الأجيال جيلًا بعد جيل، وشرفًا يُقدّم لجميع ضيوف الرحمن من كل الثقافات والأعراق.
وسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الغالية وقبلة المسلمين أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لنا قادة هذا الوطن الغالي، ويعيد علينا هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادتنا الرشيدة. وكل عام وبلادنا تنعم باليمن والخير والاستقرار والازدهار.