"المقرن" يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج ١٤٤٦هـ

وأشاد بتوفير المملكة لأحدث التقنيات لتمكين الحجاج من أداء نسكهم، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات بين جميع القطاعات المشاركة في خدمة ملايين الحجاج من مختلف دول العالم. وأكد أن هذا بفضل الله، ثم بدعم وحرص من القيادة الحكيمة. ونظرًا لاهتمام حكومتنا الرشيدة بالركن الخامس منذ التأسيس، فقد أصبحت خدمة ضيوف الرحمن ثقافة متجذرة لدى السعوديين، وإرثًا يتناقله الأجيال جيلًا بعد جيل، وشرفًا يُقدّم لجميع ضيوف الرحمن من كل الثقافات والأعراق.