جازان.. مستشفى أحد المسارحة يحصد المركز الثالث على مستوى المملكة

حصد مستشفى أحد المسارحة بجازان المركز الثالث على مستوى مستشفيات وزارة الصحة فئة 50 سريراً، وفق تقرير وازن والذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة في أربعة محاور، وهي القيادة والإدارة، والعمليات التشغيلية، ورضا المستفيدين من الصحة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية.
ويأتي ذلك امتداداً للجهود والخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان للمرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية، بما يتوافق مع التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج (وازن) إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء مائة مستشفى حول المملكة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.
كما يهدف إلى تحديد وتحليل المخاطرات، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.