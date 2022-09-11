جازان.. مستشفى أحد المسارحة يحصد المركز الثالث على مستوى المملكة

ويهدف برنامج (وازن) إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء مائة مستشفى حول المملكة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.