الندوة العالمية تنشئ مستوصفًا طبيًّا في غينيا لإنقاذ الأهالي من الأوبئة

وقال مدير مكتب الندوة في غينيا كوناكري د. محمد مختار جالو: إن المستوصف الطبي الجديد يسهم بشكل ملحوظ في علاج الأمراض والأوبئة المنتشرة بالمنطقة؛ وأهمها: الملاريا التي تتسبب في وفاة العشرات من الضحايا يوميًّا، والكوليرا، والحمى.