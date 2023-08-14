حائل.. "هيئة تطوير ‎محمية الإمام تركي" تطلق برنامج الدورات التدريبية

وأُقيمت الدورات، التي تستمر لعدة أيام، في مبنى استراحة بلدية تربة حائل، حيث تم تقسيم المتدربين والمتدربات إلى مجموعات وكل مجموعة في قاعة تم تسميتها بأسماء أشجار ونباتات الطبيعة؛ مثل "الطلح، الرمث، السدر، الغظا، الأرطى".