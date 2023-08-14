حائل.. "هيئة تطوير ‎محمية الإمام تركي" تطلق برنامج الدورات التدريبية

انطلق أمس برنامج الدورات التدريبية المقدمة من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مدينة تربة حائل، بمشاركة أكثر من 180 متدربًا من شباب وشابات المجتمع المحلي.
وأوضحت الهيئة أن مجالات الدورات التدريبية التي قدمتها لأبناء المجتمع المحلي في تربة حائل شملت 5 تخصصات متنوعة هي: تطوير فنيات التصوير الفوتوغرافي، والتصميم، ومهارات الإرشاد السياحي البيئي في المحميات الطبيعية، وأنواع الصقور وآلية التعامل معها، وأنواع النحل والعسل.
وأُقيمت الدورات، التي تستمر لعدة أيام، في مبنى استراحة بلدية تربة حائل، حيث تم تقسيم المتدربين والمتدربات إلى مجموعات وكل مجموعة في قاعة تم تسميتها بأسماء أشجار ونباتات الطبيعة؛ مثل "الطلح، الرمث، السدر، الغظا، الأرطى".
ويحظى المتدربون والمتدربات ببرنامج تدريبي يومي يقدمه نخبة من المدربين المتميزين الذين اختارتهم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لرفع وتطوير مهارات المسجلين في البرنامج من شباب وشابات المجتمع المحلي في تربة حائل.